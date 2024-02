Greve da Torre Eiffel por tempo indeterminado deixa Paris sem sua maior atração turística

O fechamento da Torre Eiffel nesta segunda-feira (19) devido a uma greve por tempo indeterminado provocou raiva e incompreensão entre os turistas que vieram de longe para visitar a "Dama de Ferro". Os sindicatos dizem que estão "preocupados" e acusam a prefeitura de impor um modelo econômico insustentável.

"Se soubéssemos que havia um problema com os funcionários, teríamos mudado a data", diz Gabriel Mimica, "surpreso" com a greve, apesar de ter "planejado tudo para hoje". O argentino de 42 anos, que está visitando Paris pela primeira vez com sua família, ainda tem três dias para tentar a sorte, mas isso significaria "desistir de ir em outro lugar".

Elie Bou-Khalil e Chama Ghaiti, que vieram de Pau, no sudoeste da França, para um fim de semana prolongado, estão "desapontados", especialmente porque "logo terão mais de 25 anos" e, portanto, perderão o desconto de 50% do preço da entrada para jovens: 14,70 euros em vez de 29,40 para chegar ao topo.