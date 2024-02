Trump lança linha de tênis dourados um dia após ser condenado por fraude

Tênis foi anunciado um dia após condenação por fraude

Trump foi condenado a pagar R$ 1,7 bilhão por fraude empresarial. Para a Justiça de Nova York, o ex-presidente americano inflou o valor dos próprios ativos para obter condições mais vantajosas ao negociar com bancos e seguradoras.

Além da multa, Trump também está impedido de exercer cargos de alto escalão em Nova York. A proibição vale por três anos e inclui funções de comando na própria empresa dele. Os filhos do republicano também receberam a mesma proibição, mas pelo período de dois anos.

O ex-presidente responde a outros processos na Justiça dos Estados Unidos. Um deles é relativo ao suposto pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniel para que ela não divulgasse suposto caso entre eles durante a campanha de 2016. Ele também responde por suposta interferência eleitoral no pleito de em 2020. O ex-presidente é o provável indicado do partido Republicano para disputar as eleições no país neste ano.