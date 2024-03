Consolidação da extrema direita em Portugal será herança desta eleição, diz cientista político

"Esse passado autoritário não mobiliza muito, mas é de fato uma ironia. E a ironia é a seguinte: estes partidos têm muito mais a ver com o presente do que o passado. Tem muito mais a ver com as crises das democracias liberais do que com os passados fascistas de direita radical ou ditaduras militares", afirma o pesquisador.

Crise de confiança no governo socialista

Ele nota que, além de o pleito deste domingo acontecer em uma 'conjuntura populista' presente no resto do mundo, aspectos como a realização de eleições antecipadas e as sucessivas crises de governabilidade do governo socialista nos últimos meses levam "uma bela parte do eleitorado" a optar pela direita ou em outros partidos.

"Eles têm a percepção de que o governo socialista, sobretudo nos últimos meses, não cuidou do Serviço Nacional de Saúde, não cuidou da governabilidade. É muito interessante observar como, muitas vezes, as eleições são dominadas mais pela percepção do que propriamente por aquilo a que nós poderíamos chamar de voto econômico", salienta António Costa Pinto.