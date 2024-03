Partido de extrema direita Chega diz que bipartidarismo acabou em Portugal

Os primeiros resultados das eleições legislativas antecipadas de Portugal começam a cair, mas os representantes do Chega, liderados pela figura carismática e do ex-comentarista esportivo André Ventura, um dos fundadores do partido de extrema direita, proclamam em rede de televisão nacional o "fim do bipartidarismo" em Portugal [numa menção entre o Partido Socialista - PS, de esquerda, e o Partido Social Democrática - PSD, líder da direita] e a ascensão da "nova direita" representada pelo Chega.

André Ventura chegou a dizer a jornalistas em Lisboa que desejava começar a trabalhar com Luís Montenegro (PSD) ainda nesta noite de domingo (10), mas a Constituição portuguesa prevê um período legal de 20 dias para a formação de um novo governo, quando o presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, devera convidar o vencedor destas legislativas para formar um novo governo; Ventura, líder do Chega, celebrou uma "noite histórica" para o partido, criado em 2019.

"Os portugueses se manifestaram e disseram que querem um governo de dois partidos: da [coligação de direita, comandada pelo PSD) AD e do Chega", afirmou Ventura, que considera "irresponsável" não aproveitar a "maioria" dada aos dois partidos de direita. O PSD de Ventura, no entanto, afirmou publicamente durante os quatro meses de campanha política em Portugal que não governaria em nenhuma hipótese numa coligação com a extrema direita, num compromisso com seus eleitores.