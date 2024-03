Papa Francisco faz apelo à paz no Haiti, vítima da violência de gangues

O papa Francisco "acompanha com preocupação e dor" a situação no Haiti, onde gangues criminosas provocam o caos há semanas, e apelou à paz e à reconciliação. "Acompanho com preocupação e dor a grave crise que afeta o Haiti e os episódios violentos dos últimos dias", declarou o soberano pontífice, de 87 anos, após a oração do Angelus neste domingo (10).

"Estou próximo da Igreja e do querido povo haitiano que tanto sofreu durante anos", acrescentou, antes de apelar a todas as partes para que trabalhem em prol da paz e da reconciliação, "com o apoio renovado da comunidade internacional".

As gangues criminosas, que controlam a maior parte da capital e as estradas que levam ao resto do território, atacam há dias esquadrões de polícia, prisões e tribunais. Num contexto em que o primeiro-ministro Ariel Henry está ausente do o país e é contestado por parte da população, o governo tem se mostrado incapaz de conter a onda de violências.