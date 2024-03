Novos ataques terrestres e de drones atingem a Rússia na véspera das eleições

Além disso, para ele, "as eleições na Rússia não serão livres nem justas". A diplomacia ucraniana, por sua vez, pediu à comunidade internacional para rejeitar o resultado destas eleições, que qualifica como uma "farsa".

As eleições presidenciais, que se realizam durante três dias, começam com a abertura das seções de voto no extremo oriente do país, às 8h00 locais de sexta-feira (17h00 de quinta-feira em Brasília) e terminarão com o encerramento das assembleias de voto em Kaliningrado, no mar Báltico, no domingo.

O único verdadeiro adversário que tentou concorrer nas eleições, Boris Nadejdine, teve sua candidatura rejeitada.

A viúva de Alexeï Navalny, Yulia Navalnaya, que prometeu continuar sua luta, pediu aos russos para protestarem votando em qualquer um dos candidatos, exceto Putin.

Em resposta a este apelo, o Ministério Público de Moscou alertou na quinta-feira os russos contra protestos durante a votação, que seriam "puníveis de acordo com a legislação atual".

*Com AFP