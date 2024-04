Bombardeio israelense mata sete funcionários de ONG humanitária americana em Gaza

As Forças Armadas israelenses indicaram que estão investigando "o trágico incidente" com o objetivo de "compreender as circunstâncias". O governo de Israel afirma que "trabalha em estreita colaboração com a WCK".

70 mortos em 24 horas

Nas últimas 24 horas, ao menos 70 pessoas morreram em operações das Forças Armadas israelenses na Faixa de Gaza. Neste período, o Ministério da Saúde palestino afirma ter registrado "dezenas" de bombardeios no enclave.

No norte do território, equipes médicas vasculham os escombros do hospital Al-Shifa em busca de sobreviventes de um vasto ataque do Exército de Israel no local. Tel Aviv afirma ter eliminado mais de 200 terroristas e detido cerca de 900 pessoas no local.

Segundo a agência de Defesa Civil de Gaza, dirigida pelo Hamas, 300 pessoas morreram no hospital durante a operação. Médicos afirmam terem recolhido cerca de 20 corpos, entre eles alguns que parecem ter sido atropelados por veículos militares.

(Com informações da AFP)