77 mil salmões sobrevivem a acidente em 'carona' com caminhão: 'Milagre'

Um caminhão-tanque com dezenas de milhares de salmões sofreu um acidente no Oregon, enquanto transportava os peixes de rios para locais mais próximos do oceano Pacífico. 77.000 espécimes sobreviveram e conseguiram chegar a um rio, o que foi considerado um "milagre" pelos locais.

"Aproximadamente 77.000 salmões ainda jovens conseguiram chegar ao rio, praticamente um milagre", explicou o Departamento de Peixes e Vida Selvagem do estado norte-americano do Oregon em um comunicado divulgado na terça-feira. O caminhão-tanque estava viajando por uma área montanhosa quando "rolou sobre si mesmo" em "uma curva acentuada".

O motorista não sofreu ferimentos graves. Infelizmente, nem todos os salmões tiveram força para chegar à água: 25.000 deles morreram no caminhão ou nas margens da rodovia.