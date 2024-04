Mais de 600 mil crianças não tiveram nem 1 hora de aula em Gaza desde início da guerra

"Antes vivíamos com dignidade. Tínhamos uma casa e não nos faltava nada. Hoje moramos em uma barraca e, em vez de ir à escola para aprender e ter futuro, passo os dias fazendo tarefas, como carregar recipientes com água por longas distâncias, para que possamos beber. Perdemos tudo. Tudo está destruído aqui", lamentou o rapaz.

"Segurança para aprender"

Para Jonathan Crickx, porta-voz da Unicef ??nos Territórios Palestinos, "quase todas as crianças da Faixa de Gaza precisam de assistência de saúde mental, isto é consequência de seis meses de violência e intensos bombardeios". E "para que uma criança regresse à escola, não só precisa de um edifício e de professores, mas também de se sentir segura para aprender".

As crianças têm "um cérebro que funciona através do prisma do trauma", explica a psiquiatra infantil Audrey McMahon, que trabalhou em Gaza para os Médicos Sem Fronteiras.

"Elas perderam tudo e continuam a ser atacadas e a passar fome. Os desafios que enfrentam são imensos e levará tempo para se curarem."

A especialista projeta significativas "dificuldades de concentração", expressões de "raiva ou injustiça", e lembra que a desnutrição afeta o desenvolvimento cerebral dos menores.