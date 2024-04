Economia chinesa cresce 5,3% no primeiro trimestre e analistas questionam se recuperação é sustentável

"Previmos essa recuperação para um pouco mais de 5%, porque o consumo se recuperou em janeiro e fevereiro passados." A especialista em economia chinesa fala em "efeito base": "se compararmos os números deste ano com os do ano passado, que foram horríveis, então não foi difícil ter um crescimento mais positivo este ano".

"Mesmo os resultados das exportações foram ruins no ano passado", continua Herrero. "Nos dois primeiros meses do ano, tivemos um aumento de 7,7% nas exportações. Há, é verdade, a má surpresa de março, onde as exportações caíram novamente. No entanto, também sabemos que as pressões deflacionárias não desapareceram. Em termos de preços de produção, estamos piores que o Japão na década de 1980. O mesmo vale para os números de preços ao consumidor. Portanto, temos uma recuperação e prevemos um crescimento de 4,8% este ano, não muito longe das metas do governo chinês."

Ela lembra, no entanto, que mais uma vez, os problemas fundamentais não foram resolvidos: baixo consumo, deflação, excesso de capacidade de produção e contração dos mercados no exterior, que continuam a se fechar, como na Europa com a abertura de novas reclamações na OMC contra a China.