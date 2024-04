Presidente iraniano promete responder de forma "severa" a qualquer ataque de Israel

Instalações nucleares

O Irã suspendeu as operações em suas instalações nucleares no dia do ataque contra Israel, afirmou na segunda-feira o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi.

Grossi foi questionado sobre a possibilidade de um ataque de retaliação israelense contra instalações nucleares iranianas.

"Estamos sempre preocupados com esta possibilidade", respondeu.

"O que posso dizer é que os nossos inspetores no Irã foram informados pelo governo iraniano que no domingo todas as instalações nucleares que inspecionamos diariamente permaneceram fechadas por razões de segurança", acrescentou o diplomata.

O fechamento "não teve nenhuma consequência em nossas atividades de inspeção. Mas, certamente, continuamos pedindo máxima moderação", acrescentou.