Charles III visita cidade onde meninas foram assassinadas na Inglaterra

O rei Charles III do Reino Unido visitou Southport na terça-feira (20) para demonstrar apoio à cidade abalada pelo assassinato de três meninas no final de julho em um ataque com faca, que levou a vários dias de violentos protestos liderados pela extrema direita na Inglaterra.

Charles III chegou no início da tarde à cidade no norte da Inglaterra. Na agenda do monarca estava um encontro com as crianças que sobreviveram ao ataque, que aconteceu em 29 de julho, durante uma aula de dança. O rei também deverá se reunir com as famílias das três meninas mortas.

As crianças de 6, 7 e 9 anos foram assassinadas no ataque, outras oito ficaram feridas, além de dois adultos que tentaram protegê-las. Todos já tiveram alta do hospital. O suspeito, que tinha 17 anos na época do incidente, mas agora é maior de idade, foi preso no local.