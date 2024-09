Manifestantes denunciam condições de detenção de presos políticos na Venezuela e pedem intervenção de Lula

O ato foi convocado pela oposição e por ONGs locais. O grupo pede que o presidente brasileiro interceda na libertação das mais de 2.000 pessoas detidas durante manifestações contra a reeleição de Nicolás Maduro no dia 28 de julho, quando o resultado foi anunciado em meio a denúncias de fraude por parte da oposição, que reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia. Este foi o primeiro protesto na Venezuela desde que o opositor deixou o país, se exilando na Espanha, no domingo passado (8).

Assinada pelo Comitê de Famílias e Amigos pela Liberdade dos Presos Políticos, a carta de três páginas destaca o suposto tratamento humilhante dado aos presos políticos no país. O que consistiria em práticas de terrorismo de Estado, de acordo com denúncia feita em 15 de agosto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Segundo o relatório, as condições precárias nas cadeias violam as Regras Mínimas das Nações Unidas para o tratamento de Presos, conhecidas como Regras Mandela.

De acordo com a Presidência venezuelana, 2.200 pessoas foram presas durante os protestos contra a reeleição de Maduro, entre eles cerca de 200 mulheres. Alguns detidos afirmam que estavam apenas passando nos arredores das manifestações quando foram levados à força por membros da segurança Estatal.

O documento entregue na Embaixada destaca que a maioria dos presos durante os protestos contra o resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral são pessoas de baixa renda, provenientes de comunidades carentes.

O documento também denuncia a pressão exercida sobre sedes diplomáticas na Venezuela. Na noite de sexta-feira (06) a Embaixada da Argentina em Caracas foi cercada por contingentes de forças de segurança bolivarianas. O fornecimento de energia elétrica do prédio foi cortado até a tarde do domingo. No local estão refugiados desde março deste ano seis membros da equipe da líder opositora Maria Corina Machado. Eles são acusados de crimes que afirmam não terem cometido, e podem ser presos caso saiam da sede diplomática.

Maria Corina Machado, que afirma estar na Venezuela de forma clandestina, divulgou pelas redes sociais que "em Caracas e em diversas cidades do mundo, familiares de presos políticos, ONGs e sociedade civil pedem ao governo do Brasil que interceda pela Venezuela e em prol de cada pessoa sequestrada nas mãos do regime".