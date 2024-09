"Sou um estuprador como os outros que estão nesta sala", diz francês acusado de sedar esposa para múltiplos estupros

Acusado juntamente com outros 50 homens de estuprar a sua ex-mulher Gisèle, quando ainda eram casados, Dominique Pelicot finalmente compareceu ao banco dos réus nesta terça-feira (17), no tribunal criminal de Vaucluse, no sul da França. Depois de ter sido dispensado das audiências por quase uma semana por motivos de saúde, o septuagenário reconheceu os fatos e pediu perdão por seus atos.

Apoiado por uma bengala e vestindo uma jaqueta cinza, Dominique Pelicot compareceu ao depoimento, após ter recebido autorização dos médicos. O principal acusado falou pela primeira vez desde a abertura deste emblemático julgamento de violência sexual que começou no dia 2 de setembro, em Avignon.

Questionado sobre as acusações de ter facilitado as agressões sexuais contra a esposa, ele pediu desculpas. "Ela não merecia isso, eu reconheço", disse o homem sobre sua antiga companheira, que conheceu em 1971. Pelicot é acusado de drogá-la para que fosse estuprada na casa da família, na cidade de Mazan, no sul da França, durante dez anos.