Assembleia da Venezuela repudia decisão do Parlamento Europeu em sessão com vazamento de áudio contra opositor

A líder opositora Maria Corina Machado afirmou pelas redes sociais que ao mostrar documentos e fotos, Jorge Rodríguez está "acusando a si mesmo e dando provas da extorsão" que González teria sofrido.

Divulgação de imagem sobre negociações constrange governo espanhol

A fotografia dos irmãos Rodríguez ao lado do opositor na casa do embaixador da Espanha em Caracas gerou mal-estar em Madri. A imagem foi feita enquanto os três afinavam detalhes para González poder deixar a Venezuela. O adversário de Maduro nas urnas, que afirma desde a divulgação dos resultados pelo CNE ter vencido a eleição, afirmou nas redes sociais que tinha assinado um documento "viciado de nulidade" sob "coação" dos chavistas.

Na Espanha, a presença polêmica dos irmãos Rodríguez na residência do embaixador espanhol é criticada pela oposição conservadora. O Ministério de Relações Exteriores da Espanha nega ter sido o intermediário das supostas negociações entre González e os representantes do governo de Maduro. O chanceler José Manuel Albares teria dado "instruções diretas ao embaixador" Ramón Santos a não interferir nas gestões que pudessem ser feitas pelo líder opositor.

A situação levou González a divulgar uma nota afirmando não ter sido coagido nem pelo governo espanhol e tampouco pelo embaixador espanhol na Venezuela. O opositor informou que o governo espanhol se comprometeu a garantir sua segurança durante o deslocamento da casa do embaixador até o avião que o levou à Espanha "sob condições de segurança e respeito aos meus direitos".

No entanto, Alberto Núñez Feijóo, senador e líder da bancada do Partido Popular no Parlamento Espanhol, exigiu a substituição de Ramón Santo, o embaixador da Espanha em Caracas, a saída do chanceler José Manuel Albares e que o primeiro-ministro Pedro Sánchez dê explicações imediatas sobre as tensões entre Espanha e Venezuela.