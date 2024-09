Em 24h, Israel ataca mais de 1.100 posições do Hezbollah no Líbano e deixa centenas de mortos

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira (23) que Israel está revertendo o "equilíbrio de poder" no norte de seu território, alvejado há vários meses por foguetes e mísseis do Hezbollah, movimento aliado do Irã, em represália à guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Moradores de Haifa correm para abrigos

Pouco antes das 20h (horário local, 14h em Brasília), sirenes de alerta aéreo soaram na cidade de Haifa, no norte de Israel. Moradores da área correram para abrigos antimísseis, segundo a imprensa israelense. Menos de uma hora antes, o sistema de alerta soou no norte da planície de Golã, a poucos quilômetros da fronteira com o Líbano.

Os ataques contra o Hezbollah "continuarão no futuro próximo" e serão "maiores e mais precisos", alertou o exército israelense. No início da noite, um novo ataque "direcionado" visou áreas ao sul de Beirute. O alvo era um comandante do Hezbollah, segundo a milícia islâmica.

O primeiro-ministro israelense recomendou, por sua vez, que os cidadãos libaneses "se afastassem das áreas perigosas". "Assim que nossa operação for concluída, vocês poderão voltar para casa em segurança", disse ele em inglês em um vídeo.

"Guerra de extermínio"

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, deplorou esta "agressão israelense" que é, segundo ele, "uma guerra de extermínio em todos os aspectos, um plano de destruição que visa aniquilar aldeias e cidades libanesas". O governo decretou "o fechamento de escolas públicas e privadas" pelo menos até terça-feira no sul e leste do país.