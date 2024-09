Argentina atinge maior recorde de pobreza em 21 anos e registra 5,4 milhões de novos pobres

A inflação mensal que estava na casa dos dois dígitos, agora está em um dígito, em torno de 4%. Embora ainda seja elevado, esse número é cinco vezes menor do que o de dezembro, quatro vezes menor do que o de janeiro, três vezes menor do que o de fevereiro e a metade do de abril.

A questão é se os salários e as aposentadorias vão recuperar essa perda. Para o presidente Javier Milei, a atual situação social é uma herança do governo anterior. O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, indicou que os primeiros meses do mandato foram dedicados a evitar uma hiperinflação que pioraria o quadro social.

"Este governo herdou uma situação desastrosa. Provavelmente, a pior herança que um governo recebeu na história argentina. Quando falamos sobre hiperinflação e da importância de tê-la evitado, é que a pobreza teria passado de cerca de 40% a cerca de 95%. Teríamos entrado num mar de pobreza absoluta", argumentou Adorni.

O problema desse discurso é que, como não aconteceu, ninguém viveu. Os argentinos vivem a realidade de um custo de vida elevado, de uma economia que combina alta inflação com forte recessão, que gera pobres em massa e empregos precários.

Isso explica que a imagem do presidente Milei tenha começado a cair em todas as pesquisas de opinião, passando neste mês, pela primeira vez no ano, a ter mais imagem negativa do que positiva.