"Brasil está no bom caminho", diz jornal francês após alta da nota de crédito do país pela Moody's

O jornal esclarece os motivos pelos quais a elevação da nota de crédito ocorreu: as recentes reformas econômicas e fiscais, "que vão melhorar o clima de negócios e a distribuição das receitas, aumentando o potencial de crescimento a longo prazo". Além disso, o Brasil desenvolve cada vez mais os financiamentos verdes, "o que pode diminuir a vulnerabilidade do país diante dos próximos choques climáticos", avalia a matéria.

Dúvidas sobre a situação fiscal

A boa notícia foi saudada pelos mercados, com a Bolsa de Valores de São Paulo abrindo com uma alta de 1,5% na quarta-feira (2) e o real se fortalecendo nos mercados de câmbio, sublinha ainda Les Echos. No entanto, a decisão surpreendeu boa parte dos analistas financeiros locais, que pensam que a agência subestimou a gravidade do endividamento do Estado, que chegou a 78,5% do PIB em agosto.

Ainda assim, estrategistas entrevistados pelo jornal avaliam que a elevação da nota de crédito do Brasil é uma vitória do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se esforçam para que o país recupere o chamado "grau de investimento" antes do final do governo em 2026. Para isso, o líder petista "bateu na porta" das três maiores agências de notação na semana passada, em Nova York, onde participou da Assembleia Geral da ONU - uma iniciativa claramente bem acolhida pelo menos por uma das "big three", as principais agências americanas, conclui Les Echos.