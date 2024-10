Unicef alerta para alta de agressões sexuais contra meninas; ONU denuncia "violência sem precedentes"

"A violência sexual contra a infância acarreta traumas profundos e duradouros, muitas vezes causados por pessoas que as crianças conhecem e em quem confiam, e em lugares onde elas deveriam se sentir seguras", ressaltou a diretora-geral do Unicef, Catherine Russell.

O maior número de vítimas foi registrado na África Subsariana, com 79 milhões de casos, seguida pela Ásia Oriental e pelo Sudeste Asiático, com 75 milhões, e pelas Ásias Central e Meridional, com 73 milhões.

A Europa e América do Norte têm cerca de 68 milhões de vítimas, a América Latina e o Caribe, 45 milhões e o norte da África e a Ásia Ocidental, 29 milhões. A Oceania conta com 6 milhões de vítimas.

Os casos acontecem principalmente em ambientes "de fragilidade", como entre pessoas deslocadas, por exemplo. As meninas, lembra a organização, correm um risco ainda maior. Nestes locais, uma a cada quatro foi vítima de abuso ou estupro.

"Estamos assistindo a atos de violência sexual terríveis em zonas de conflito, onde o estupro e a violência de gênero costumam ser usados como armas de guerra", observa a representante do Unicef.

Os estudos também mostram que menores vítimas de violência sexual têm mais chance de sofrer outros abusos, correm um risco maior de usar drogas, de isolamento social ou de desenvolver transtornos mentais, como ansiedade e depressão, além de terem dificuldade em estabelecer relações saudáveis.