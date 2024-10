Nobel da Paz de 2024 recompensa organização japonesa de vítimas das bombas de Hiroshima e Nagasaki

Frydnes destacou a luta e "esforços extraordinários" dos sobreviventes do ataque nuclear dos EUA no Japão, incluindo aqueles que fazem parte do Nihon Hidankyo, para divulgar as atrocidades e consequências das armas atômicas, "contribuindo para estabelecer o tabu nuclear." Ele acrescentou que isso fez com que nenhuma arma desse tipo fosse usada em guerras nos últimos 80 anos.

O representante do Nobel também destacou que é alarmante ver esse tabu se dissipando nos últimos anos.