Agrotóxicos proibidos podem ter ligação com câncer infantil na França

Além do acetamipride, uma dezena de pesticidas, incluindo o folpel e a pendimetalina, também foram encontrados em análises do ar realizadas pelo observatório de qualidade do ar, a partir do sensor instalado na comuna de Montroy, no coração da área agrícola de Aunis. Contactada, a agência regional de saúde (ARS) da região francesa de Nouvelle-Aquitaine não quis "comentar sobre estudos civis que não foram cientificamente comprovados".

Determinar a origem dos cânceres infantis tem sido, há anos, a batalha dos habitantes da planície de Aunis, uma vasta área agrícola e de cultivo de cereais perto de La Rochelle, onde um risco excessivo de cânceres pediátricos foi identificado graças a um estudo realizado pelo Registro Geral de Câncer de Poitou-Charentes, um laboratório do Inserm no Hospital Universitário de Poitiers, conforme revelado em 2021 pelo jornal Le Monde.

Desde 2018, a Liga contra o câncer da França vem financiando um estudo conduzido pelo Instituto Nacional da Saúde e da Pesquisa Médica (Inserm) e pelo Registro de Câncer de Poitou-Charentes sobre cânceres nas municipalidades da região. De acordo com nossas informações, o número de casos aumentou de seis no primeiro período estudado (2008-2015) para dez entre 2008 e 2020 (o último ano para o qual há dados disponíveis).

Em 2021, uma nascente de água potável foi fechada na municipalidade de Clavette após a descoberta de altas concentrações de clortoluron, um herbicida amplamente usado em cereais e suspeito de ser cancerígeno. Em 2022, níveis do agrotóxico prosulfocarbe nunca antes registrados na França foram medidos no ar da planície de Aunis: a aglomeração de La Rochelle solicitou ao governo, sem sucesso, uma suspensão desse herbicida, que é amplamente usado para tratar cereais de inverno.

Indenizações e contaminação no ventre materno

Na quarta-feira, uma ex-florista pediu ao Tribunal de Apelação de Rennes (noroeste) que reconhecesse a morte de sua filha, que faleceu aos onze anos de idade, devido a um câncer ligado à exposição a pesticidas durante a gravidez. Emmy Marivain morreu de leucemia em 12 de março de 2022. O Fundo de Indenização às Vítimas de Pesticidas (FIVP) reconheceu "o nexo causal entre a patologia de Emmy" e "a exposição a pesticidas durante o período pré-natal".