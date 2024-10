Megafoguete da SpaceX pousa com sucesso no Texas após lançamento de teste da Starship

"Os engenheiros da SpaceX passaram anos se preparando para a tentativa de captura", escreveu a empresa antes do lançamento. "Dezenas de milhares de horas" foram dedicadas pelos técnicos "à criação da infraestrutura necessária para maximizar as nossas hipóteses de sucesso", acrescentou o fabricante.

A Starship, por sua vez, continuou o seu voo de retorno à Terra até aterrissar no Oceano Índico, após cerca de uma hora de voo, às 10h30 deste domingo (horário de Brasília).

Licença de voo

O desenvolvimento da Starship é realizado com o lançamento de protótipos sem carga, a fim de corrigir rapidamente os problemas encontrados em situações reais de voo.

Nas últimas semanas, a empresa reclamou abertamente da lentidão do regulador de aviação americano (FAA), responsável pelas autorizações de voos. "É preciso mais tempo para cumprir as formalidades administrativas necessárias para obter uma licença para lançar um foguete do que para projetar e construir o próprio equipamento", lamentou a empresa, em um raro e longo comunicado de imprensa, em setembro.

Elon Musk, que apoia ostensivamente o candidato republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de 5 de novembro, apelou à demissão do chefe da FAA.