As 3 estratégias dos EUA no Oriente Médio - incluindo pressionar Israel

Autoridades norte-americanas e de países árabes confirmaram a visão do governo dos EUA. Por um lado, portanto, há um apelo público por parte de Washington para um acordo rápido que seja capaz de encerrar a guerra. Por outro, a série de ataques israelenses que incluem a eliminação da cadeia de comando do Hezbollah é considerada uma oportunidade para enfraquecer decisivamente a milícia xiita libanesa, e sua influência no país.

EUA conversa com países árabes para tentar eleger novo presidente libanês

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, manteve conversas com lideranças dos três países (Arábia Saudita, Catar e Egito) e pediu apoio à eleição de um novo presidente no Líbano, que atravessa uma longa crise política anterior à guerra atual.

Amos Hochstein, o enviado especial do presidente Joe Biden para a região, disse às autoridades árabes que o enfraquecimento do Hezbollah deveria ser visto como uma oportunidade para encerrar o impasse político libanês. O parlamento do país tentou 13 vezes - e falhou em todas - chegar a um acordo para a eleição de um presidente desde o fim do mandato de Michel Aoun, em 31 de outubro de 2022.

Enquanto isso, Israel entrou em confronto com as tropas da ONU e agora pediu explicitamente para que os soldados das forças das Nações Unidas deixarem o sul do Líbano. Tropas de Israel em confronto com o Hezbollah no sul do Líbano atingiram também soldados das Forças de Paz da ONU, a Unifil. Ao menos três soldados das Nações Unidas ficaram feridos. O episódio levou Israel a receber forte condenação de mais de 40 países, que cederam soldados para as tropas.

Israel demorou a responder, embora tenha dito que iria realizar uma investigação. A demora ocorreu também porque o episódio aconteceu durante o Yom Kippur, o dia do perdão, o feriado mais sagrado do calendário judaico.