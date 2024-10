Meta assina acordo com sociedade de artistas para remunerar direitos autorais na França

A Meta (Facebook, Instagram) e a ADAGP (Sociedade dos Autores nas Artes Gráficas e Plásticas) anunciaram nesta segunda-feira (14) que concluíram um "acordo" para "remunerar os artistas plásticos na França pelo uso de suas obras nas plataformas" do grupo americano.

Esse acordo "permite que os usuários continuem a visualizar e compartilhar livremente as obras do repertório da ADAGP em plataformas como Facebook e Instagram na França", conforme um comunicado de imprensa conjunto, assegurando que "os artistas representados pela ADAGP receberão uma remuneração apropriada".

Apoiada por uma rede internacional com mais de 50 sociedades, a ADAGP gerencia os direitos autorais de artistas visuais de todo o mundo, coletando e distribuindo royalties para todas as formas de exploração: livros, imprensa, merchandising, mercado de arte, exposições, transmissões, plataformas da Internet, etc. Desde 1953, a ADAGP tem sido a interface para todos os atores do campo da arte moderna e contemporânea, como museus, editores, leiloeiros, galerias, produtores e emissoras.