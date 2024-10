Sem luz há mais de dois dias, Cuba aguarda chegada de furacão

O furacão Oscar está prestes a atingir Cuba neste domingo (20), enquanto a população da ilha entre no terceiro dia de apagão geral. O país enfrenta a pior crise em 30 anos e o fenômeno climático pode piorar a escassez de alimentos e medicamentos.

As autoridades do leste da ilha "já trabalham arduamente para proteger a população e os recursos econômicos, dada a iminência do furacão Oscar", garantiu o presidente Miguel Díaz-Canel, em uma mensagem publicada sábado à noite na rede social X. Acompanhado por ventos de 139 km/h, Oscar deverá chegar ao leste de Cuba durante o dia de domingo. São esperadas fortes chuvas, segundo o Centro Nacional Americano de Furacões (NHC).

A chegada do furacão associada ao gigantesco corte de energia, em curso desde sexta-feira (18) e que ocorre na sequência de cortes crônicos do abastecimento, torna mais dura a vida dos 10 milhões de habitantes da ilha, que enfrentam ainda uma inflação galopante no país.