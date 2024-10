Moldávia diz 'sim' para adesão à UE enquanto Kremlin condena 'anomalias' nas eleições

O lado do "sim" venceu com 50,4% dos votos, apenas alguns milhares à frente do lado do "não". Esse resultado ainda está muito longe dos 55% previstos pelas pesquisas de opinião e representa apenas uma pequena vitória para a presidente Maia Sandu, que contava com um apoio muito maior da população moldava para seu projeto europeu.

Os partidários da adesão à União Europeia podem ter se precipitado ao acreditar que venceriam, e a mobilização de seu campo pode ter sido prejudicada por isso. Eles também podem ter subestimado a prevalência na Moldávia do medo de se comprometer muito diretamente com o campo ocidental e o desejo de permanecer equidistante das influências europeias e russas.

"Mesmo uma vitória apertada ainda é uma vitória. Nas democracias, os perdedores aceitam o resultado. A Europa não é apenas um sonho, é um projeto comum, e continuaremos a fortalecer o lugar da Moldávia na Europa à qual pertencemos", disse à RFI o ex-ministro das Relações Exteriores da Moldávia, Nicu Popescu, especialista em relações internacionais, no contexto do referendo constitucional sobre a adesão à UE.

Ele ainda comparou a votação inédita acirrada na Moldávia com outros casos da história da integração europeia: "Por exemplo, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, foi obtido com 52%, enquanto a Suécia e Malta entraram na União Europeia com 52 ou 53%.

As consequências da votação

O objetivo de aderir à UE será agora consagrado na Constituição da Moldávia, mas o sinal político enviado por essa votação é o oposto do que Maia Sandu esperava. Ela saiu da votação muito enfraquecida, com um perigoso segundo turno de eleições presidenciais se aproximando após o primeiro turno no domingo.