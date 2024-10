Visões antagônicas de candidatos levantam questões sobre política externa dos EUA após eleições

Como será a política externa americana e como fica a "liderança" dos Estados Unidos no mundo após a eleição de 5 de novembro? Essa pergunta vem intrigando o mundo há meses, principalmente porque os dois candidatos, Kamala Harris e Donald Trump, têm visões totalmente antagônicas.

As duas visões de mundo opostas foram vistas durante o único debate dos candidatos no mês passado. Para Donald Trump, foi mais uma oportunidade de criticar o histórico da administração democrata, representado, segundo ele, por uma sucessão de guerras dispendiosas no Oriente Médio e na Ucrânia, que contribuíram para o declínio da América.

As divisões entre Trump e Harris são mais visíveis no que se refere ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.