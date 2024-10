Ataque israelense mata 20 crianças em área residencial de Gaza; dezenas de famílias foram atingidas

Nos últimos dias, a possibilidade de um cessar-fogo tem sido discutida, enquanto a violência continua. No Líbano, ao menos 60 pessoas foram mortas em ataques israelenses no Vale do Bekaa, e o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, disse ter emboscado e enfrentado tropas israelenses na fronteira sul.

Em Gaza, os ataques aéreos e terrestres de Israel continuam, com um cerco em andamento que, segundo autoridades de defesa civil, deixou 100 mil pessoas sem acesso à água e alimentos por 22 dias. Desde o ataque de 7 de outubro do ano passado, 1.206 pessoas foram mortas em Israel, e a ofensiva de retaliação de Israel matou pelo menos 43.020 palestinos em Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do ministério da saúde administrado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Novo chefe do Hezbollah

O movimento xiita libanês Hezbollah anunciou nesta terça-feira a nomeação de seu número dois, Naim Qasem, para suceder Hassan Nasrallah, que foi assassinado em 27 de setembro em um ataque israelense na periferia de Beirute.

O sucessor mais provável de Nasrallah, Hachem Safieddine, foi abatido uma semana depois em uma série de ataques nos arredores da capital libanesa.

Segundo o comunicado, o movimento pró-iraniano informou que o conselho da Shura, seu órgão dirigente, elegeu Naïm Qassem, de 71 anos, como novo secretário-geral.