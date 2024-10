Steve Bannon, polêmico ex-conselheiro de Trump, sai da prisão em momento crucial da campanha nos EUA

Acusações conspiracionistas e fake news

O ex-conselheiro de Donald Trump havia sido um dos porta-vozes das acusações nunca provadas sobre a manipulação da eleição presidencial de 2020 em favor de Joe Biden.

Impulsionado por Trump, então na Casa Branca, e seus aliados, esse discurso alcançou seu ápice em 6 de janeiro de 2021, quando milhares de apoiadores do republicano invadiram a sede do Congresso norte-americano para tentar impedir a certificação da vitória do democrata.

No dia anterior ao 6 de janeiro, ele havia previsto que "todo o inferno" se desataria sobre o Congresso. E no mesmo dia, chegou a trocar telefonemas com o então presidente em exercício, Donald Trump.

Menos de duas semanas depois, Trump perdoou seu ex-conselheiro em um caso federal de desvio de fundos supostamente destinados à construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

