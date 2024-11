Eleitoras americanas reagem a declarações sexistas de Trump: "não acredito que ele se importe com os direitos das mulheres"

Uma pesquisa do instituto Survey Monkey para a NBC News, divulgada na semana passada, mostrou que entre as eleitoras mulheres abaixo dos 30 anos, Kamala tem uma vantagem de 33 pontos sobre Trump. A promessa da vice-presidente de proteger os direitos reprodutivos tem um papel fundamental para 48% das jovens eleitoras ouvidas pelo levantamento.

Vice de Trump acusa democratas de "celebrar" aborto

Convidado do podcast The Joe Rogan's Experience, o candidato a vice-presidente JD Vance foi questionado nesta quinta-feira (31) sobre seu posicionamento sobre o direito ao aborto. O apresentador quis saber o que o republicano julgava errado no decreto Roe vs. Wade. Até 2022, a medida permitia que as mulheres americanas interrompessem gestações indesejadas, mas foi revogado pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

Visivelmente desconcertado pela pergunta, Vance sugeriu que os democratas estavam indo "longe demais" na defesa dos direitos reprodutivos. Essa atitude, segundo o conservador, parece "uma tentativa de celebrar o aborto".

"Acho que muitas poucas pessoas estão comemorando", rebateu Rogan. A observação obrigou o vice de Trump contornar a saia justa, justificando que posts nas redes sociais "haviam criado essa impressão".