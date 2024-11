Eleições nos EUA: esquema de segurança inédito é colocado em prática por temor de distúrbios

Um esquema de segurança sem precedentes foi organizado para o dia das eleições presidenciais americanas, nesta terça-feira (5). Alguns Estados mobilizaram suas guardas nacionais e mais de 100 ex-membros do governo e militares veteranos fazem um apelo pelo respeito ao voto e uma transferência pacífica de poder. Especialistas e mídias americanas preveem que o candidato republicano, Donald Trump, não aceitará os resultados em caso de uma derrota.

Temendo distúrbios, vários estados, entre eles, Washington e Nevada, convocaram militares para garantir a segurança durante a votação. Medidas excepcionais também foram anunciadas em Oregon, onde centenas de boletins de voto foram destruídos, após incêndios criminosos em urnas eleitorais.

No domingo (3), as autoridades americanas instalaram barreiras de proteção em torno da Casa Branca, do Capitólio e da residência da candidata democrata, Kamala Harris. A imprensa americana destaca operações sem precedentes na história das eleições no país.