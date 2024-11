Erupção de vulcão na Indonésia deixa mortos e esvazia vilarejos

A erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, no leste da Indonésia, na noite deste domingo (3), deixou pelo menos dez mortos, de acordo com Abdul Muhari, porta-voz da Agência de Gestão de Desastres (BNPB) do país. O vulcão está localizado na ilha de Flores, bastante frequentada por turistas.

A população precisou ser retirada de diversos vilarejos da região, atingidos pela lava e pelas cinzas. Imagens obtidas pela AFP mostram as localidades cobertas por uma espessa camada de cinzas, outras em chamas. Casas de madeira pegaram fogo e o solo foi danificado pela lava.

A erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, que está 1.703 metros acima do nível do mar, começou pouco antes da meia-noite de domingo. Ele entrou em erupção novamente às 1h27, horário local (17h27 GMT de domingo) e 2h48, de acordo com a agência nacional de vulcanologia.