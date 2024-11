Mulher é presa após andar com roupa íntima em universidade do Irã

Ele disse que a estudante havia sido advertida por filmar colegas e professores. "Após ser avisada por alunos e seguranças, ela chega no pátio e comete os insultos". Mahjob ainda escreveu que esteve na delegacia e, para rebater alegações de supostas violações contra a aluna, disse que o estado de saúde dela é "bastante favorável".

Um número crescente de mulheres tem desafiado as autoridades descartando seus véus após protestos em todo o país. As manifestações se intensificaram após a morte, em setembro de 2022, de uma jovem curda iraniana sob custódia da polícia de moralidade por supostamente violar as regras do hijab (véu islâmico).

*com informações da Reuters e AFP