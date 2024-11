Trump nomeia chefe de gabinete que ajudará a implantar projeto contra migrantes clandestinos

Filha de um ex-jogador de futebol americano, Wiles é uma defensora leal de Donald Trump, liderou sua campanha na Flórida em 2016 e co-liderou a campanha nacional que resultou na eleição do magnata para seu primeiro mandato.

Biden promete uma transição pacífica e Trump disse que pretende almoçar com ele em breve. Este será o primeiro encontro deles após o debate que obrigou Biden a desistir da disputa à reeleição e ser substituído pela sua vice, Kamala Harris, derrotada nas urnas na última quarta-feira (6).

Na quinta-feira, Biden reagiu à vitória de Trump. Segundo ele, a discussão sobre a integridade do sistema eleitoral americano estava encerrada. "Uma derrota não significa que estamos derrotados". Para Biden, "os reveses são inevitáveis, mas se render é imperdoável".

Biden viajará para a cúpula da Apec, no Peru, e, na sequência, passará pelo Brasil, onde realizará uma visita inédita à Floresta Amazônica e participará da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, segundo a Casa Branca.

Equipe de governo

Trump está em sua mansão, em Mar-a-Lago, na Flórida, para escolher sua próxima equipe de governo. Desde a sua vitória, falou com "provavelmente" 70 líderes mundiais. O presidente russo Vladimir Putin não está na lista. "Acho que ainda conversaremos", declarou Trump à rede NBC News.