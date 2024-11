Ao anunciar Matt Gaetz como Procurador-Geral, Trump aposta em nova configuração de poder republicano em Washington

Gaetz também foi alvo de uma investigação de tráfico sexual, encerrada em 2023 após o Departamento de Justiça, sob a gestão de Biden, optar por não apresentar acusações.

Domínio republicano no Congresso abre caminho para agenda de Trump

Com o controle das duas câmaras do Congresso, os republicanos consolidaram seu poder em Washington. De acordo com projeções da CNN, a maioria na Câmara foi confirmada após a conquista de assentos na Califórnia e no Arizona, dando ao partido uma plataforma para implementar uma agenda de direita, incluindo cortes profundos de impostos, políticas rigorosas de imigração e transformações nas políticas internas e externas dos EUA.

A nova configuração aumenta significativamente o poder de Trump, que também conta com uma decisão recente da Suprema Corte que reforça a imunidade do presidente para ações oficiais. Nos próximos anos, Trump ainda poderá ter a oportunidade de nomear novos juízes para a Suprema Corte, o que poderia consolidar uma maioria conservadora até meados do século.

100 Dias de Governo: Trump planeja ações Rápidas para Implementar agenda

A equipe de Trump promete uma agenda intensa nos primeiros 100 dias de governo, focando na implementação do plano "Make America Great Again". O novo presidente pretende atuar rapidamente em pautas populares junto ao público, incluindo a alta dos preços e a imigração irregular.