Franceses querem que seus bistrôs e cafés sejam patrimônio imaterial da humanidade

Eles são símbolo de um modo de vida francês. Reunida em assembleia nesta sexta-feira (15), uma associação liderada por proprietários de bistrôs e cafés da França decidiu solicitar a inclusão desses locais como patrimônio imaterial da humanidade.

"Vamos lembrar ao mundo inteiro que a França é o berço de uma certa forma de convivência", explicou Alain Fontaine, proprietário de bistrô e presidente desta associação que já trabalhou para que bistrôs e cafés fossem tombados como patrimônio imaterial francês, no mês de junho.

O próximo alvo é a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), que gere a lista do patrimônio imaterial da humanidade. A associação prevê quatro anos para que a instituição internacional inclua "práticas sociais e culturais em bistrôs e cafés na França" na lista, assim como já aconteceu com a baguete, em 2022. Mais do que os ingredientes que a compõem (farinha, água, sal e fermento), a distinção foi dada pelo "savoir-faire", a forma particular de preparar, amassar e assar esse tipo de pão.