ONU diz que métodos usados por Israel em Gaza têm 'características de genocídio'

Um comitê especial da ONU determinou na quinta-feira (14) que os métodos de guerra usados por Israel em Gaza tinham as "características de genocídio", enquanto a Human Rights Watch considerou que o deslocamento forçado repetido dos habitantes de Gaza constituía um crime contra a humanidade. Israel rejeitou as acusações da HRW como "totalmente falsas", mas até o momento não comentou as conclusões do comitê da ONU.

Os Estados Unidos desaprovaram "inequivocamente" as conclusões do relatório da ONU. "Acreditamos que esse tipo de redação e esses tipos de acusações são certamente infundados", reagiu o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel.

Em um relatório que abrange o período de 7 de outubro de 2023, data em que começou a guerra desencadeada pelo ataque do movimento islâmico palestino Hamas contra Israel, até julho de 2024, o comitê especial da ONU expressou enorme preocupação com as "numerosas vítimas civis" e o uso da "fome como arma de guerra".