UE anuncia ampliação de sanções contra o Irã, acusado de apoiar Rússia na Ucrânia

Os europeus também proibiram as "transações em portos e eclusas, operados ou controlados por pessoas e entidades incluídas na lista de sanções", incluindo o transporte marítimo desses componentes para a Rússia.

A Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) e de seu CEO, Mohammad Reza Khiabani, assim como três empresas russas de transporte marítimo - G Flot, VTS Broker e Arapax -, também foram incluídos na nova lista de sanções.

De acordo com a UE, as embarcações dessas empresas estavam envolvidas "no transporte de armas e munições de fabricação iraniana, incluindo drones, através do Mar Cáspio" para reabastecer as tropas russas.

Reino Unido também anuncia medidas

O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou na segunda-feira que sancionou a companhia aérea Iran Air e a empresa estatal iraniana IRISL, acusada de apoiar a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia.

Medidas também foram adotadas contra o cargueiro russo PORT OLYA-3, acusado de transportar armas para os russos.