Milei defende neoliberalismo em contraponto a Lula e gera mal-estar no G20

O argentino, porém, foi alvo de duras respostas por parte de outras delegações. A fala de Milei foi imediatamente respondida por Gabriel Boric, presidente do Chile, que lembrou a experiência neoliberal em seu país sob o regime de Augusto Pinochet. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, também rebateu o argentino, em plena reunião.

A postura de Milei já vinha causando irritação entre diferentes delegações durante as negociações.

Lula criticou o neoliberalismo

A fala do argentino, que se esforçava nesta segunda-feira nas redes sociais e nos bastidores para chamar a atenção na reunião, se contrapõe à mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que encerrou no fim de semana o G20 Social com duras críticas ao neoliberalismo.

"O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. O G20 precisa discutir uma série de medidas para reduzir o custo de vida e promover jornadas de trabalho mais equilibradas", disse Lula.

Nesta segunda-feira, Lula ainda usou seu discurso de abertura no G20 para criticar as injustiças do sistema. "Segundo a FAO, em 2024, convivemos com um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas", disse Lula.