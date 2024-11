Não há alternativa para a UNRWA em Gaza além de Israel, diz chefe da agência

A única alternativa para a agência de assistência palestina da ONU em Gaza é permitir que Israel administre os serviços no local, disse seu chefe nesta segunda-feira, repetindo apelos para que Estados resistam a uma proibição israelense.

Philippe Lazzarini, chefe da UNRWA, está em Genebra para uma reunião estratégica com doadores, após Israel proibir a agência de operar em seu território no mês passado, no que ele disse ser o momento mais sombrio dos 75 anos de história da UNRWA.

"Continuam me perguntando se sim ou não (há) um plano B? Não há plano B", disse Lazzarini a jornalistas nos bastidores da reunião.