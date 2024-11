Comunicado do G20 sai antes da hora com defesa da tributação de bilionários e mensagem para Trump sobre clima

O comunicado final de líderes do G20, que esteve a perigo, acabou saindo antes mesmo do previsto. Com o apoio de última hora da Argentina, as 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia (UE) e União Africana, apoiaram por consenso parte importante das prioridades da presidência brasileira do bloco. Uma delas foi a tributação de indivíduos com "patrimônio líquido ultra-alto", item comemorado pelo ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad.

Vivian Oswald, correspondente da RFI

O comunicado final de líderes do G20, que esteve a perigo, acabou saindo antes mesmo do previsto. Com o apoio de última hora da Argentina, as 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia (UE) e União Africana apoiaram por consenso parte importante das prioridades da presidência brasileira do bloco. Uma delas foi a tributação de indivíduos com "patrimônio líquido ultra-alto", item comemorado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não há nada concreto e há a ressalva de que isso será feito de acordo com a legislação de cada país, mas é sinalização importante. O entendimento também fala em uma Coalizão para Produção Local e Regional, Inovação e Acesso Equitativo a vacinas, tratamentos terapêuticos e diagnósticos e outras tecnologias de saúde para doenças negligenciadas e pessoas em situações de vulnerabilidade.