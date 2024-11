Enviado americano para o Líbano diz que possibilidade de cessar-fogo entre Hezbollah e Israel "é real"

Israel diz que quer distanciar o Hezbollah das regiões fronteiriças do sul do Líbano para garantir a volta para casa de cerca de 60 mil residentes do norte de Israel deslocados pelos ataques do movimento há mais de um ano.

No Líbano, dezenas de milhares de pessoas também foram deslocadas pelos ataques israelenses, que atingiram na terça-feira as cidades de Tiro, Qana e Khiam, no sul do Líbano, além de duas aldeias na planície de Bekaa (leste), de acordo com a Agência Nacional de Informação. Segundo a mesma fonte, combates eclodiram entre o Hezbollah e soldados israelenses perto de Chamaa, a cinco quilômetros da fronteira entre os dois países, do lado libanês.

No dia anterior, pelo menos cinco pessoas morreram num ataque israelense em um bairro densamente povoado de Beirute. Moradores afirmaram a agências de notícias que no local não havia escritório do Hezbollah, mas apenas lojas e um salão de cabeleireiro.

Por sua vez, o Exército israelense indicou que cerca de 40 projéteis foram disparados na manhã de terça-feira do Líbano em direção a Israel.

Após um ano de tiroteios transfronteiriços no sul do Líbano, o Hezbollah e Israel entraram em guerra aberta em 23 de setembro, e o Exército israelense realiza incursões no sul do Líbano desde 30 de setembro.

Segundo o Ministério da Saúde libanês, mais de 3.500 pessoas morreram no Líbano desde 8 de outubro de 2023, a maioria desde 23 de setembro. Segundo a UNICEF, mais de 200 crianças foram mortas em quase dois meses de guerra. Do lado israelense, 46 civis e 78 soldados morreram.