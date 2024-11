Aguirre: Delação de Cid está por um fio após plano contra Lula vir à tona

No mínimo dos planos envolvendo uma captura do ministro Alexandre de Moraes, e ele não falou nada sobre isso nos depoimentos de sua delação premiada, tanto que ele foi convocado para um novo depoimento nessa terça-feira e deve ser um dos pontos sobre mais ele vai ser.

Aguirre Talento, colunista do UOL

Para Aguirre Talento, resta agora a dúvida sobre as informações que ele teria omitido na delação.



Ser justamente essa articulação das Forças Especiais, que é um grupo do qual ele fazia parte, ele participou dessas reuniões citadas nas mensagens. Por que ele não contou sobre esse plano de assassinato do ministro, esse plano de assassinato do presidente eleito? O que ele sabia, o que ele realmente sabia, além do que ele contou? E o que ele omitiu na delação?

A Polícia Federal prendeu preventivamente na manhã desta terça-feira (19) quatro militares das Forças Especiais, os chamados "kids pretos", e um policial federal suspeitos de envolvimento num plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022 que incluía a execução dos presidente e vice-presidente eleitos, Lula e Geraldo Alckmin, além do ministro do STF Alexandre de Moraes, que era alvo de monitoramento à época.

Os militares presos são Hélio Ferreira Lima, Mario Fernandes, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Também é alvo Wladimir Matos Soares, policial federal. O ministro Moraes derrubou o sigilo da decisão que determinou a operação da PF.

