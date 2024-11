Os mil dias da guerra da Ucrânia em seis gráficos

Após uma queda temporária em 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia se recuperou rapidamente graças à mudança para uma economia de guerra e ao apoio da China – o que também vale para a taxa de câmbio da moeda nacional, o rublo.

Um dos motivos para isso é que o amplo bloqueio às importações de combustíveis fósseis, como gás natural, petróleo e carvão, não conseguiu atingir seu objetivo de reduzir drasticamente as receitas de exportação da Rússia.

As empresas estatais russas encontraram bons clientes para suas matérias-primas na China e na Índia, entre outros países. Há ainda sinais de que, apesar do embargo, as matérias-primas russas chegam à UE de forma indireta, por meio de países terceiros. Por fim, o aumento temporário sobretudo do preço do gás natural ajudou a tornar as perdas da Rússia mais limitadas do que os Estados sancionadores esperavam.

Bilhões em ajuda do Ocidente

A UE e os países da Otan não estão apoiando a Ucrânia apenas com sanções contra a Rússia, mas também com ajuda militar, financeira e humanitária. Os Estados Unidos fizeram, de longe, a maior contribuição: do início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, até o fim de agosto de 2024, forneceram ajuda no valor de quase 85 bilhões de euros, de acordo com análises do instituto econômico IFW, de Kiel. A ajuda da UE e de seus estados-membros totalizou pouco mais de 100 bilhões de euros durante esse período. Depois vêm Reino Unido e Canadá.

No entanto, o recém-eleito presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou durante a campanha eleitoral que reduziria drasticamente a ajuda à Ucrânia. Se isso ocorrer, a Ucrânia só conseguirá continuar se defendendo da Rússia se os outros países doadores aumentarem sua ajuda na mesma proporção.