Uruguaios votam em 2º turno de eleição presidencial acirrada entre esquerda e centro-direita

Três institutos de pesquisa dão Orsi como vencedor, mas seguido de perto por Delgado. A diferença entre os candidatos diminuiu nos últimos dias antes da votação, enquanto 5% a 8% dos interrogados disseram que ainda estavam indecisos.

A eleição promete ser acirrada, como em 2019, quando Lacalle Pou venceu por cerca de 30.000 votos em 2,5 milhões registrados.

O Uruguai tem uma alta renda per capita e níveis baixos de pobreza e desigualdade, em comparação com o resto da América do Sul. No entanto, o emprego e a segurança foram colocados no centro das preocupações dos 3,4 milhões de habitantes do país.

Preocupação com emprego e violência

"Para os trabalhadores, os últimos cinco anos não foram nada bons. Fico na rua o dia todo e o que mais me preocupa é a insegurança", disse à AFP Gustavo Maya, vendedor de botijões de gás de 34 anos, eleitor de Orsi. "Vejo muitos roubos, cada vez mais homicídios e poucos policiais", afirma.

Para William Leal, pedreiro de 38 anos e eleitor de Delgado, a centro-direita é a melhor escolha para a questão do emprego. "Quero que este governo fique porque no setor da construção houve muito mais trabalho do que nos governos anteriores", disse.