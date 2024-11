Cessar-fogo pode estar próximo apesar dos ataques israelenses contínuos em Gaza e no Líbano

Depois de aumentar os ataques nos subúrbios ao sul de Beirute, na segunda-feira, o exército apelou, nesta terça-feira, para que os residentes de dois bairros deixem suas casas.

Decisão sobre um acordo de cessar-fogo

O gabinete de segurança israelense "decidirá na noite de terça-feira" sobre um acordo de cessar-fogo, disse uma autoridade israelense à AFP sob condição de anonimato, na segunda-feira.

De acordo com o site de notícias americano Axios, o acordo baseia-se em um projeto americano que prevê uma trégua de 60 dias, durante a qual o Hezbollah e o exército israelense se retirariam do sul do Líbano para permitir que o exército libanês se deslocasse para lá.

Um comitê internacional seria criado para monitorar a aplicação do acordo, acrescentou o site, especificando que os Estados Unidos teriam dado garantias do seu apoio à ação militar israelense no caso de atos hostis por parte do Hezbollah.

A mediação baseia-se na Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim à guerra anterior entre Israel e o Hezbollah, em 2006, e que estipula que apenas o exército libanês e as forças de manutenção da paz podem ser destacados para a fronteira sul do Líbano.

O ministro da Segurança Nacional de extrema direita de Israel, Itamar Ben Gvir, chegou a dizer que um cessar-fogo seria "um grande erro".