Veículo atropela dezenas de pessoas em feira natalina no norte da Alemanha

Um carro atropelou dezenas de pessoas em uma feira de Natal na cidade de Magdeburg, no norte da Alemanha, na noite desta sexta-feira (20). Segundo as primeiras informações, entre 60 e 80 pessoas ficaram feridas. A imprensa local não descarta a hipótese de um atentado, mas as autoridades não confirmaram essa informação.

De acordo com o jornal alemão Bild, que divulgou as primeiras informações, mais de 20 pessoas estariam feridas, mas o saldo foi atualizado rapidamente. Testemunhos relataram vários mortos, mesmo se as autoridades não confirmaram o registro de vítimas fatais.

A polícia dessa cidade de cerca de 250.000 habitantes, capital do estado da Saxônia-Anhalt, informou que uma "grande intervenção" estava em andamento no mercado de Natal, de acordo com uma mensagem na rede social X.