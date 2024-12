Petróleo se estabiliza apoiado por enfraquecimento do dólar

Os preços do petróleo se estabilizaram nesta sexta-feira (20) diante do enfraquecimento do dólar, mas continuam pressionados para baixo pelas fracas perspectivas de demanda para o próximo ano.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, subiu apenas 0,08%, fechando em 72,94 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento para o mesmo mês, avançou 0,11%, a 69,46 dólares.

Para Bart Melek, da TD Securities, esse pequeno aumento, após a queda de quinta-feira, deve-se principalmente à desvalorização do dólar, que reagiu a um indicador de inflação melhor que o esperado nos Estados Unidos.