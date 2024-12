Livro "Dentes de Crocodilo" traz ficção, história e música em trama envolvendo Brasil e França

Maurício também aponta que Elsie Houston foi contemporânea, mas acabou "apagada" pelo brilho de Carmen Miranda. As duas dominaram os palcos da época com estilos semelhantes, mas trajetórias muito diferentes. "A Elsie não teve tanto espaço, mas foi muito importante. Ela não tinha só o lado do espetáculo, tinha o lado cultural também", afirma.

Na entrevista, Maurício Torres Assumpção comentou a evolução de sua escrita, que começou com um livro de reportagem até a passagem para a ficção com "Dentes de Crocodilo". "Meu primeiro livro foi 100% jornalístico. O segundo livro aproveita a pesquisa do primeiro, mas já faz ficção histórica e esse terceiro livro já é uma ficção contemporânea com elementos históricos, jornalísticos. Eu diria que existe um processo gradual de afastamento do jornalismo rumo à ficção total. Esse é o meu objetivo de ser um autor contemporâneo escrevendo só ficção", conclui