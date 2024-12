Coreia do Sul inicia 'inspeção completa' de aviões após acidente com 179 mortes

Apesar da hipótese de colisão com aves, as críticas se concentram cada vez mais na infraestrutura do aeroporto. "Apesar da emergência, o pouso foi extraordinariamente bem executado", destacou à AFP Kim Kwang-il, professor de ciências aeronáuticas na Universidade de Silla e ex-piloto.

Mas "normalmente, não há esse tipo de obstáculo sólido no final da pista, o que é contra os padrões de segurança da aviação internacional recomendados pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) e pela Agência da União Europeia para a Segurança Aérea (AESA). A estrutura em questão fez o avião colidir e pegar fogo", afirmou.

"A maioria dos passageiros morreu por causa desse obstáculo, é chocante", lamentou, pedindo às autoridades aeroportuárias que se responsabilizem.

No que diz respeito à investigação, as caixas-pretas - o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo - foram encontradas no domingo. A Agência Nacional de Segurança no Transporte dos Estados Unidos formou "uma equipe de investigadores americanos", incluindo a Boeing, para ajudar as autoridades sul-coreanas.

Mesmo modelo, novo incidente

Na manhã de segunda-feira, outro Boeing 737-800 da Jeju Air teve um problema relacionado com o trem de pouso, que já havia sido apontado no domingo.